Ordem de início da obra da UBS Imigrante, em Caxias do Sul, é assinada

Adiló Didomenico assina ordem de início da obra da UBS Imigrante, em Caxias do Sul. Ricardo Rech / Divulgação

Foi assinada pelo prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, neste sábado (11), a ordem de início da obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) Imigrante, no bairro Nossa Senhora das Graças. O ato ocorreu no centro comunitário da localidade. De acordo com a assessoria da prefeitura, a construtora tem 18 meses para entregar a estrutura.

O investimento é de R$ 2,4 milhões oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Saúde), do governo federal, mais R$ 1,4 milhão de contrapartida do município. Segundo a prefeitura, também foi garantida uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão para a unidade, com o deputado federal Covatti Filho (PP).

A UBS Imigrante será Tipo II, com capacidade para acomodar, no mínimo, duas Equipes de Saúde da Família e duas Equipes de Saúde Bucal, com porte para atendimento de aproximadamente 8 mil usuários.

A construção ficará com a A LMR Construtora. A nova unidade estará na Rua Wally Beretta Ribeiro Mendes.

O secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, afirmou que, mesmo bem assistida, a zona sul ganhará mais uma UBS. Outra obra está prevista no Monte Carmelo.

— O prefeito Adiló já mandou demarcar o terreno para que possamos construir uma UBS no Monte Carmelo, já estivemos lá olhando o local — declarou Bueno.