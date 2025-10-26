Geral

Fiscalização 
Notícia

Operação Balada Segura flagra 20 motoristas embriagados no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul 

Outros dois motoristas estavam dirigindo sem a CNH e um terceiro estava com o documento vencido há mais de um mês 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS