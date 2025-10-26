Operação Balada Segura flagra 20 motoristas embriagados no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul 

Abordagens foram feitas na madrugada do domingo, entre 1h e 5h20min. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Uma operação da Balada Segura realizada na madrugada de domingo (26), no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, flagrou 20 motoristas dirigindo embriagados. A fiscalização aconteceu na Rua Augusto Pestana, entre a 1h e 5h20min.

Ao todo, 38 autuações foram feitas, resultando em seis veículos recolhidos. Entre as abordagens, os agentes localizaram um condutor com a habilitação vencida há mais de um mês e outros dois sem o documento.

No total, 109 testes de etilômetro foram feitos, indicando os 20 motoristas dirigindo sob a influência do álcool. Alguns motoristas se recusaram a passar pelo teste. Ninguém foi preso.







