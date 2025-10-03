"Todo mundo saiu correndo apavorado", diz pai de aluno de Vacaria que estava em ônibus que pegou fogo em Porto Alegre

Ônibus atingiu fios de alta tensão na Rua Espírito Santo Paulo Cezar Pardelhas / Arquivo Pessoal

O ônibus de excursão que pegou fogo no Centro Histórico de Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (3) transportava 57 estudantes do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio (IEIG), de Vacaria. Os adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, estavam acompanhados de dois professores e do motorista.

Pai de um dos adolescentes que estava no ônibus, Miro Santos, de 59 anos, conta que o filho e os colegas saíram de Vacaria ainda na madrugada da sexta para visitar a Capital. Durante o dia, o filho compartilhou fotos e trocou mensagem com o pai, relatando o passeio. No entanto, no final do dia, Miro soube do acidente.

— O meu filho estava na parte superior quando o acidente aconteceu. Ele disse que nessa hora todo mundo saiu correndo, apavorado. Todos conseguiram sair do ônibus e ninguém se feriu. As professoras já tranquilizaram eles e nós, os pais. Foi um choque, porque a gente nunca espera uma notícia dessas. A gente fica apreensivo até eles chegarem em casa, mas o pior já passou.

O incidente

De acordo com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Hermes Völker, todos os ocupantes foram retirados em segurança e não houve feridos, apenas registro de inalação de fumaça.

Conforme a Secretaria da Educação do Estado, quatro adolescentes foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre por inalação de fumaça. Todos passam bem. Os demais estão sendo atendidos pelo Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar da Secretaria da Educação.

O grupo havia visitado o Palácio Piratini e seguia em direção ao BarraShoppingSul quando o ônibus atingiu fios de alta tensão na Rua Espírito Santo. Segundo Völker, após o choque, o veículo começou a se deslocar sozinho pela via íngreme, colidindo em 10 automóveis e atingindo ainda a fachada de um prédio.

Nas redes sociais, a direção da escola tranquilizou familiares, informando que alunos e professores estão sendo acolhidos no Colégio ACM, em Porto Alegre, com suporte da Secretaria da Educação e da 23ª Coordenadoria Regional de Educação.

Conforme Elisete Fernandes, vice-diretora do turno da tarde da IEE Irmão Getúlio, os alunos do terceiro ano do Ensino Médio viajaram a Porto Alegre para realizar uma visitação pedagógica. Além do Palácio Piratini, eles também conheceram o Museu da PUC.

O grupo aguarda a chegada de um ônibus, enviado pela empresa que fez o transporte até a Capital. A direção da IEE Irmão Getúlio afirmou que os estudantes retornam ainda nesta sexta para Vacaria, porém não informou horários.