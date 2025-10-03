Geral

"Todo mundo saiu correndo apavorado", diz pai de aluno de Vacaria que estava em ônibus que pegou fogo em Porto Alegre

Direção do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio (IEIG) informou que alunos e professores estão bem 

Pioneiro

