ONG de Caxias oferece cursos de qualificação profissional para comunidade LGBTQIAPN+ 

A ONG Construindo Igualdade, de Caxias, está com inscrições abertas para três cursos profissionalizantes do projeto Emprega LGBTQIAPN+. Ao todo, são 36 vagas para os cursos de informática básica, pintura em tela e costura criativa.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima segunda-feira (6) pelo WhatsApp (54) 99161-3078. As aulas se iniciam no dia 11 e serão presenciais, na sede da ONG (Rua Miguel Muratore, 427, bairro Rio Branco) e na Paróquia da Virgem Maria.
O curso de informática terá quatro semanas de duração, com encontros aos sábados. Já os cursos de pintura em tela e costura criativa terão oito encontros, também aos sábados.
O projeto Emprega LGBTQIAPN+ visa fortalecer, conectar e capacitar profissionalmente a comunidade LGBTQIAPN+ de Caxias do Sul.