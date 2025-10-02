ONG de Caxias oferece cursos de qualificação profissional para comunidade LGBTQIAPN+ 

Costura criativa é um dos cursos ofertados Ulisses Castro / Agência RBS

A ONG Construindo Igualdade, de Caxias, está com inscrições abertas para três cursos profissionalizantes do projeto Emprega LGBTQIAPN+. Ao todo, são 36 vagas para os cursos de informática básica, pintura em tela e costura criativa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima segunda-feira (6) pelo WhatsApp (54) 99161-3078. As aulas se iniciam no dia 11 e serão presenciais, na sede da ONG (Rua Miguel Muratore, 427, bairro Rio Branco) e na Paróquia da Virgem Maria.

Leia Mais Um caso em 30 dias: Caxias do Sul registra em setembro o menor índice de roubo de veículos da série histórica

O curso de informática terá quatro semanas de duração, com encontros aos sábados. Já os cursos de pintura em tela e costura criativa terão oito encontros, também aos sábados.