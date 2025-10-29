Geral

Estudante como protagonista
Notícia

Oito escolas estaduais da Serra serão incluídas no Ensino Médio em Tempo Integral em 2026

Enfrentando evasão escolar e queda no número de matrículas, Apolinário, em Caxias do Sul, é uma das instituições que contarão com carga horária aumentada, atividades experimentais e curso técnico. Prazo para inscrição para ingresso na rede estadual vai até domingo

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS