Oito escolas estaduais da Serra serão incluídas no Ensino Médio em Tempo Integral em 2026

Serra terá, ao todo, 18 instituições atendidas no sistema no ano que vem. Ulisses Castro / Agencia RBS

Oito escolas estaduais da Serra serão incluídas no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) a partir de 2026. O projeto da secretaria Estadual da Educação (Seduc) propõe uma formação com carga horária aumentada que explore o desenvolvimento do estudante como "protagonista do processo de aprendizagem".

Em implantação gradativa desde 2018, a iniciativa busca atingir até o ano que vem 50% das escolas em tempo integral, com 25% dos alunos matriculados na modalidade, uma meta do Plano Nacional de Educação.

A partir de 2026, a Serra terá, ao todo, 18 instituições atendidas no sistema (veja lista completa abaixo). Das oito escolas estreantes, duas são de Caxias do Sul: Apolinário Alves dos Santos e Clauri Alves Flores. A lista contempla também estabelecimentos de ensino nas cidades de São Francisco de Paula, Antônio Prado, São Marcos, Picada Café, Monte Alegre dos Campos e Cotiporã.

Segundo a Seduc, são ofertadas 9h diárias de aula, em uma matriz curricular própria, com 1,5 mil horas de atividades ao ano e 4,5 mil horas até a conclusão do Ensino Médio. O EMTI estabelece a distribuição de quatro refeições diárias para cada estudante.

Além da formação básica, são trabalhados componentes como o projeto de vida, que guia o estudante e seu sonho ao centro das decisões pedagógicas. Outras atividades previstas são estudos orientados, mentoria e práticas experimentais.

Ainda no contexto da formação profissional, os estudantes têm acesso a um curso, denominado itinerário técnico. No Apolinário, por exemplo, a capacitação que será realizada é de automação industrial, de 1,2 mil horas, enquanto no Clauri Flores, o curso será de produção de moda, com 800 horas.

A participação no EMTI é compulsória e vinculada à matrícula ou rematrícula na escola da rede estadual que tem a modalidade. As inscrições para o ano letivo de 2026 vão até domingo (2), e ocorrem exclusivamente pelo portal de matrículas do site da Seduc.

"É uma mudança que a escola está precisando"

A diretora Ísis de Lima aposta neste diferencial para retomar o protagonismo do Apolinário na região. Nos últimos anos, a instituição, localizada no bairro Sagrada Família, registrou uma queda de 1 mil para pouco menos de 500 matrículas, segundo a gestora. A evasão escolar é de 32% no Ensino Médio e de em torno de 20% no Fundamental.

Ísis de Lima é diretora da instituição desde janeiro deste ano. Ulisses Castro / Agencia RBS

O ano de 2024 foi marcado por turbulências na escola: as atividades letivas e administrativas, além dos próprios alunos, tiveram de ser deslocados por meses para o prédio da Escola Evaristo de Antoni, a cerca de três quilômetros, no bairro São José, por causa de uma interdição causada por problemas na rede elétrica.

O Apolinário passa novamente por reformas, iniciadas em julho e com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2026. De acordo com a secretaria municipal de Obras Públicas, estão em execução reparos nas esquadrias, na cobertura, nas instalações elétricas e hidrossanitárias, nos pisos, nas paredes, nos forros e nas pinturas, com investimento de R$ 3,2 milhões.

Ísis acredita que a estrutura tradicional da escola, aliada ao término das reformas, dá condições propícias para oferecer o EMTI.

— São muitas expectativas, é uma mudança que a escola está precisando. Enfrentamos problema com infrequência e evasão escolar principalmente no Ensino Médio. De repente, com esse movimento do turno integral com o curso técnico, o público se mantenha — espera a diretora.

Hoje, o estabelecimento de ensino é composto por nove blocos, com 17 salas de aula, laboratório de informática, salas para apresentação audiovisual, educação física e refeitório. O quadro de colaboradores possui 43 profissionais, incluindo professores.

Conforme Ísis, a comunidade escolar aprovou por unanimidade a implantação do Ensino Médio em Tempo Integral. A deliberação ocorreu em uma reunião, que teve a participação de em torno de 70 pessoas, entre pais e responsáveis e funcionários da escola — uma adesão baixa em relação ao total de matrículas.

Ana Claudia Schuster e Gabriel Machado Lopes, hoje no 9° ano, pretendem ficar na instituição para compor o início do Ensino Médio em Tempo Integral no Apolinário. Ulisses Castro / Agencia RBS

"Tem estudantes que precisam ajudar a família em casa"

O 9° ano do Apolinário, que se tornará o 1° ano do Ensino Médio em 2026, está com uma única turma de aproximadamente 20 estudantes. Entre eles, estão Ana Claudia Schuster e Gabriel Machado Lopes, ambos de 14 anos, que pretendem ficar na instituição e compor a vanguarda do EMTI por lá. A implantação do sistema é contínua, abrangendo as duas outras séries nas temporadas seguintes.

Colega de classe, a dupla ainda vê com certa dúvida a ideia de ficar dois turnos na escola.

— Vai me desgastar bastante passar o dia todo na escola. Tem alguns estudantes que precisam trabalhar para ajudar a família em casa, o que não vai ser possível — diz a adolescente.

Por outro lado, Ana, que adora estudar História, vê como positiva a preparação profissional estimulada pelo turno integral.

Gabriel, que joga basquete no contraturno escolar, relata que terá de readequar a rotina. Ulisses Castro / Agencia RBS

Gabriel tem opinião semelhante, mas diz que terá de readequar a rotina do contraturno escolar, que ele aproveita para jogar basquete e compor músicas.

— Eu não pretendo seguir no caminho da indústria aqui em Caxias. Mas para mim vai ser bom o curso, quero começar a trabalhar logo. Acho que estou preparado, apesar de nunca ter ficado o dia inteiro dentro da escola — alega.

A diretora tenta amenizar os temores:

— Estou explicando para eles que não são nove períodos de aula. Acredito que seja essa ideia que os apavore. Geralmente as tardes são reservadas para oficinas, mentorias e atividades práticas. Não necessariamente o aluno fica dentro da aula.