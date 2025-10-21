Obras no Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, causam novas alterações no trânsito a partir de quinta-feira

Principal alteração ocorre na Rua Cristiano Ramos de Oliveira, no Desvio Rizzo. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Novas alterações devem ser executadas no bairro Desvio Rizzo a partir de quinta-feira (23), conforme a prefeitura de Caxias do Sul. A principal mudança está em trecho da Rua Cristiano Ramos de Oliveira.

Segundo o alerta, por conta das obras do acesso ao bairro, a rua passa a ser mão única, no sentido bairro-Centro no trecho que vai da sinaleira dos trilhos até a Rua Sol Nascente. Dessa forma, o motorista que precisa utilizar o sentido Centro-bairro deve acessar a Avenida Alexandre Rizzo pela Rua Vitório Lago.