Obras no Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, causam novas alterações no trânsito a partir de quinta-feira

De acordo com alerta da prefeitura, principal mudança é em trecho da Rua Cristiano Ramos de Oliveira, que passa a ter sentido único

