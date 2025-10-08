Obra no acesso à ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã bloqueia trânsito

O acesso à ponte que conecta Bento Gonçalves a Cotiporã , na Serra, passará por obras. Os trabalhos consistem na reconstrução do trecho danificado por deslizamentos e cheias do Rio das Antas no lado de Bento, com a aplicação de concreto para mais segurança e durabilidade.

Segundo a prefeitura, a empresa Concresul começa nesta quarta-feira (8) a preparação do terreno para execução do projeto, o que ocasiona alterações no tráfego de veículos durante os próximos dias. A partir desta quinta-feira (9), o trânsito no local será interrompido das 6h às 19h, sendo liberado na parte da noite. A prefeitura de Bento Gonçalves estuda uma via alternativa para os veículos.