Obras do Samae bloqueiam ruas dos bairros Madureira e Universitário, em Caxias do Sul

Trechos de três ruas dos bairros Madureira e Universitário, em Caxias do Sul, terão bloqueios totais neste sábado (1º), em função de obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

O serviço está relacionado à implantação de redes coletoras de esgoto. A recomendação é de que a população respeite a sinalização e evite os trechos impactados.

Veja, abaixo, os endereços das obras.

Madureira

Rua José Boschetti, entre a Duque de Caxias e a João Bertotti.

Universitário

Rua Bangu, entre a João Bertotti e a Américo Cadorin.

Rua Virgílio Ramos, entre a João Bertotti e a Alexandre Fleming.