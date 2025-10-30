Obras do Samae bloqueiam ruas dos bairros Madureira e Universitário, em Caxias do Sul

Trechos de três ruas dos bairros Madureira e Universitário, em Caxias do Sul, terão bloqueios totais neste sábado (1º), em função de obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).
O serviço está relacionado à implantação de redes coletoras de esgoto. A recomendação é de que a população respeite a sinalização e evite os trechos impactados.
Veja, abaixo, os endereços das obras.
Madureira
- Rua José Boschetti, entre a Duque de Caxias e a João Bertotti.
Universitário
- Rua Bangu, entre a João Bertotti e a Américo Cadorin.
- Rua Virgílio Ramos, entre a João Bertotti e a Alexandre Fleming.