Agora vai? 
Notícia

Obras do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul começam 15 dias depois da assinatura da ordem de início 

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a demora foi devido questões de fornecimento de energia elétrica no local 

Renata Oliveira Silva

