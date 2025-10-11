Obras de implantação de redes de esgoto devem alterar o trânsito em cinco bairros de Caxias na próxima semana

As obras de implantações de redes de esgotamento sanitário, feitas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), deve impactar o fluxo de veículos em ao menos cinco bairros de Caxias do Sul entre segunda e sexta-feira. Os trabalhos vão se concentrar em Ana Rech, no Colina Sorriso, Madureira, Universitário e Desvio Rizzo.
No Madureira e Universitário, por exemplo, os trabalhos estão avançando desde a última semana. As obras já causam bloqueios totais em trechos das ruas Giácomo Capeletti, Américo Cadorin, Botafogo e Monsenhor Compagnoni. Outras vias, como a Professora Viero, têm interdição apenas parcial.
Segundo o Samae, neste caso, a execução da rede avançará em direção ao loteamento Primeiro de Maio pela Giácomo Capeletti na primeira metade da semana. A partir de quinta-feira (16), a obra chegará à Rua Doutor Rômulo Carbone, entre as ruas Ângelo Bissigo e Manoel Almeida, com bloqueio parcial. Confira o cronograma completo abaixo.
Implantações de redes de esgotamento sanitário
Ana Rech
- Rua Euclides Triches, entre Leonardo Murialdo e Mario Antonio Buffon (próximo à Rota do Sol): bloqueio parcial para implantação de rede (início em 03 de outubro, término previsto para 24 de outubro);
Colina Sorriso
- Trecho em área verde, sem bloqueios (início em 15 de outubro, término previsto para 18 de outubro);
Madureira
- Rua Giácomo Capeletti, entre Carlos Colussi e Pasqual Smaniotto: bloqueio total para implantação de rede de esgoto (início em 10 de outubro, término previsto para 16 de outubro);
- Rua Professora Viero, entre Giácomo Capelletti e Carlos Colussi: bloqueio parcial para repavimentação após implantação de rede (início 25 de setembro, término previsto para 18 de outubro);
- Rua Doutor Rômulo Carbone (loteamento 1º de Maio), entre Ângelo Bissigo e Manoel Almeida: bloqueio parcial para implantação de rede de esgoto (início em 16 de outubro, término previsto para 21 de outubro).
Universitário
- Rua Américo Cadorin, entre Virgílio Ramos e Botafogo: bloqueio total para implantação de rede (início em 15 de outubro, término previsto para 18 de outubro);
- Rua Botafogo, entre Giácomo Capeletti e João Bertotti: bloqueio total para implantação de rede (início em 6 de outubro, término previsto para 14 de outubro);
- Rua Monsenhor Compagnoni, entre Caetano Mattana e Américo Cadorin: bloqueio total para repavimentação após implantação de rede (início em 9 de outubro, término previsto para 15 de outubro);
Desvio Rizzo
- Rua Sol Nascente, entre Alexandre Rizzo e Cristiano Ramos de Oliveira: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem;
- Rua Pedro Poloni: bloqueio parcial para repavimentação;
- Rua Guerino Casara, entre Vereador Otto Scheifler e Alexandre Rizzo: bloqueio parcial para repavimentação;
- Av. Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e Júlio Ungaretti: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto sem bloqueio;
- Av. Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e RS-122: bloqueio parcial para abertura de vala para assentamento de drenagem;
- Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e o final da rua: boqueio parcial para repavimentação;
- Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para repavimentação;
- Rua Clemente Fruett, entre Alvício Oliveira e o final da rua: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio;
- Rua Alvício Oliveira, entre Clemente Fruett e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio.
Extensões, substituições e setorizações de rede de água
Altos de Galópolis
- Rua R.G: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.
Forqueta
- Estrada Josephina Bianchini Segat: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;
Portinari
- Bloqueios pontuais e parciais em diversas ruas para pequenas extensões e interligações.
São João da 4ª Légua
- Estrada Giovani Batista Echer: construção de caixas de válvula reguladora de pressão, sem bloqueios
São Marquinhos
- Estrada Marcelino Rossato: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;
São Virgílio
- Estrada Antônio Bridi: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;
- Estrada Armindo Zanotti: construção de caixas de válvula reguladora de pressão, sem bloqueios
Terceira Légua
- Estrada do Vinho, em Nossa Senhora do Caravaggio da 3º Légua: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.