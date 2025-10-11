Obras de implantação de redes de esgoto devem alterar o trânsito em cinco bairros de Caxias na próxima semana

Na foto, obra na Rua Botafogo. Márcio Serafini / Samae / Divulgação

As obras de implantações de redes de esgotamento sanitário, feitas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), deve impactar o fluxo de veículos em ao menos cinco bairros de Caxias do Sul entre segunda e sexta-feira. Os trabalhos vão se concentrar em Ana Rech, no Colina Sorriso, Madureira, Universitário e Desvio Rizzo.

No Madureira e Universitário, por exemplo, os trabalhos estão avançando desde a última semana. As obras já causam bloqueios totais em trechos das ruas Giácomo Capeletti, Américo Cadorin, Botafogo e Monsenhor Compagnoni. Outras vias, como a Professora Viero, têm interdição apenas parcial.

Segundo o Samae, neste caso, a execução da rede avançará em direção ao loteamento Primeiro de Maio pela Giácomo Capeletti na primeira metade da semana. A partir de quinta-feira (16), a obra chegará à Rua Doutor Rômulo Carbone, entre as ruas Ângelo Bissigo e Manoel Almeida, com bloqueio parcial. Confira o cronograma completo abaixo.

Implantações de redes de esgotamento sanitário

Ana Rech

Rua Euclides Triches, entre Leonardo Murialdo e Mario Antonio Buffon (próximo à Rota do Sol): bloqueio parcial para implantação de rede (início em 03 de outubro, término previsto para 24 de outubro);

Colina Sorriso

Trecho em área verde, sem bloqueios (início em 15 de outubro, término previsto para 18 de outubro);

Madureira

Rua Giácomo Capeletti, entre Carlos Colussi e Pasqual Smaniotto: bloqueio total para implantação de rede de esgoto (início em 10 de outubro, término previsto para 16 de outubro);

Rua Professora Viero, entre Giácomo Capelletti e Carlos Colussi: bloqueio parcial para repavimentação após implantação de rede (início 25 de setembro, término previsto para 18 de outubro);

Rua Doutor Rômulo Carbone (loteamento 1º de Maio), entre Ângelo Bissigo e Manoel Almeida: bloqueio parcial para implantação de rede de esgoto (início em 16 de outubro, término previsto para 21 de outubro).

Universitário

Rua Américo Cadorin, entre Virgílio Ramos e Botafogo: bloqueio total para implantação de rede (início em 15 de outubro, término previsto para 18 de outubro);

Rua Botafogo, entre Giácomo Capeletti e João Bertotti: bloqueio total para implantação de rede (início em 6 de outubro, término previsto para 14 de outubro);

Rua Monsenhor Compagnoni, entre Caetano Mattana e Américo Cadorin: bloqueio total para repavimentação após implantação de rede (início em 9 de outubro, término previsto para 15 de outubro);

Desvio Rizzo

Rua Sol Nascente, entre Alexandre Rizzo e Cristiano Ramos de Oliveira: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem;

Rua Pedro Poloni: bloqueio parcial para repavimentação;

Rua Guerino Casara, entre Vereador Otto Scheifler e Alexandre Rizzo: bloqueio parcial para repavimentação;

Av. Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e Júlio Ungaretti: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto sem bloqueio;

Av. Alexandre Rizzo, entre Guerino Casara e RS-122: bloqueio parcial para abertura de vala para assentamento de drenagem;

Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e o final da rua: boqueio parcial para repavimentação;

Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para repavimentação;

Rua Clemente Fruett, entre Alvício Oliveira e o final da rua: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio;

Rua Alvício Oliveira, entre Clemente Fruett e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio.

Extensões, substituições e setorizações de rede de água

Altos de Galópolis

Rua R.G: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.

Forqueta

Estrada Josephina Bianchini Segat: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Portinari

Bloqueios pontuais e parciais em diversas ruas para pequenas extensões e interligações.

São João da 4ª Légua

Estrada Giovani Batista Echer: construção de caixas de válvula reguladora de pressão, sem bloqueios

São Marquinhos

Estrada Marcelino Rossato: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

São Virgílio

Estrada Antônio Bridi: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Estrada Armindo Zanotti: construção de caixas de válvula reguladora de pressão, sem bloqueios

Terceira Légua