Geral

Fique atento!
Notícia

Obras de implantação de redes de esgoto devem alterar o trânsito em cinco bairros de Caxias na próxima semana

Entre os pontos de maior atenção está a região do Madureira e Universitário. Samae também atua em obras de extensões, substituições e setorizações de rede de água em outras sete localidades da cidade

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS