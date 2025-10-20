Obras alteram trânsito no bairro Floresta, em Caxias 

Obras alteram o trânsito na rua Antônio Montemezzo, esquina com a rua Camilo Marcantonio no bairro Floresta Ederson de Oliveira / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul realiza, a partir desta segunda-feira (20), obras na rede de drenagem no bairro Floresta, na Rua Antônio Montemezzo, esquina com a Camilo Marcantonio.

O trânsito no local está bloqueado e a prefeitura recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas até a liberação da via, que deve ocorrer no fim da semana, se as condições climáticas permitirem.