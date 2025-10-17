Obras alteram horários de tráfego na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Motoristas que circulam pela BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, precisam ter atenção às alterações no tráfego na próxima semana.
De terça (21) até sexta-feira (24) os horários terão mudanças para a execução de obras. Os serviços vão envolver grande movimentação de materiais e equipamentos, provocando interdições totais na via.
Veja a seguir como ficarão os horários de tráfego:
Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis
- 6h às 6h30min — sistema de comboio
- 8h às 8h30min — sistema de comboio
- 10h às 10:30min — sistema de comboio
- 10h30min às 16h — interdição total
- 16h às 16h30min — sistema de comboio
- 18h às 18h30min — sistema de comboio
- 20h às 20h30min — sistema de comboio
- 22h às 22h30min — sistema de comboio
Sentido Veranópolis - Bento Gonçalves
- 7h às 7h30min — sistema de comboio
- 9h às 9h30min — sistema de comboio
- 11h às 11h30min — sistema de comboio
- 11h30min às 17h — interdição total
- 17h às 17h30min — sistema de comboio
- 19h às 19h30min — sistema de comboio
- 21h às 21h30min — sistema de comboio
No sábado (25), o tráfego volta aos horários anteriores do sistema de comboio, com bloqueio total das 23h às 6h. No domingo (26), entra em operação o sistema pare e siga das 6h às 23h.