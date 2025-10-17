Geral

Atenção, motoristas!
Notícia

Obras alteram horários de tráfego na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Mudança ocorrerá entre a terça (21) e a sexta-feira (24), com interdições totais em ambos os sentidos

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS