Obras alteram horários de tráfego na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Motoristas que circulam pela BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, precisam ter atenção às alterações no tráfego na próxima semana.

De terça (21) até sexta-feira (24) os horários terão mudanças para a execução de obras. Os serviços vão envolver grande movimentação de materiais e equipamentos, provocando interdições totais na via.

Veja a seguir como ficarão os horários de tráfego:

Sentido Bento Gonçalves – Veranópolis

6h às 6h30min — sistema de comboio

8h às 8h30min — sistema de comboio

10h às 10:30min — sistema de comboio

10h30min às 16h — interdição total

16h às 16h30min — sistema de comboio

18h às 18h30min — sistema de comboio

20h às 20h30min — sistema de comboio

22h às 22h30min — sistema de comboio

Sentido Veranópolis - Bento Gonçalves

7h às 7h30min — sistema de comboio

9h às 9h30min — sistema de comboio

11h às 11h30min — sistema de comboio

11h30min às 17h — interdição total

17h às 17h30min — sistema de comboio

19h às 19h30min — sistema de comboio

21h às 21h30min — sistema de comboio

No sábado (25), o tráfego volta aos horários anteriores do sistema de comboio, com bloqueio total das 23h às 6h. No domingo (26), entra em operação o sistema pare e siga das 6h às 23h.