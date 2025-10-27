Geral

Emergencial
Notícia

Obra para estabilização de encosta é concluída na RS-122 em Caxias do Sul

Trabalho executado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) tem aporte de R$ 20 milhões. Ação é preventiva, para evitar novos deslizamentos no trecho

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS