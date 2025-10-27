Obra para estabilização de encosta é concluída na RS-122 em Caxias do Sul

Obra de encosta foi concluída na RS-122, em Caxias do Sul. Romulo Gomes Pereira / Divulgação

A obra de estabilização de uma encosta na RS-122, em Caxias do Sul, foi concluída pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), conforme anunciado nesta segunda-feira (20). O talude está no trecho do km 81, próximo à Linha 40 em direção a Flores da Cunha. O aporte da empresa é de R$ 20 milhões.

De acordo com a concessionária, a entrega faz parte do plano de prevenção e resposta a eventos climáticos. Inicialmente, essa obra não estava prevista na concessão, mas foi executada em caráter emergencial para evitar que novos deslizamentos aconteçam no trecho.

— Após as chuvas de maio de 2024, fizemos várias obras emergenciais importantes, mas de menor complexidade. Durante os trabalhos de retaludamento do km 81,6 da ERS-122, notamos que o maciço estava se deslocando. Então, acionamos rapidamente especialistas para darem diagnóstico e proposição de solução. Considerando a magnitude do perigo iminente, atuamos com celeridade nas obras de porte considerável para a estabilização do maciço, de modo a evitar uma possível tragédia no local — detalhou o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres.

Entre os serviços executados estão a limpeza e supressão vegetal, terraplanagem, implantação de canaletas e bueiros para drenagem, além da instalação de drenos horizontais profundos (DHPs) para remover e não mais acumular água no maciço rochoso. A proteção final conta com tela de aço eletrossoldada e concreto projetado, garantindo que as encostas fiquem estáveis.

O diretor-presidente da CSG afirma que o plano de prevenção e resposta a eventos climáticos precisou ser aplicado com dinheiro do caixa da concessionária. Peres cita que com a situação surge a necessidade de um reequilibro contratual para o seguimento dos trabalhos da concessionária.

— Todas as intervenções que fizemos motivadas pela calamidade que assolou o Estado, obviamente, não fazem parte do contrato da concessão. Os recursos que foram aplicados nessas emergências são oriundos do caixa da CSG. Então, em vez dos recursos serem aplicados nas obras constante do contrato, foram direcionadas para as obras emergenciais, por uma questão de responsabilidade social que a CSG tem. Agora, aguardamos o ressarcimento destes dispêndios pelo Estado para que possamos recompor o caixa da companhia e podermos seguir com as obras obrigatórias de contrato — declarou Peres.

A concessão

O trecho total concessionado à CSG é de 271,5km, entre Serra e Vale do Caí. A empresa é responsável pela administração e manutenção da totalidade da ERS-122 (km 0 ao 168,65), ERS-446 (km 0 ao 14,84) e ERS-240 (km 0 ao 33,58), além de trechos da RSC-453 (km 101,43 ao 121,41), BR-470 (km 220,50 ao 233,50) e RSC-287 (km 0 ao 21,49).