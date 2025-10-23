Obra do novo pórtico da Fundaparque, em Bento Gonçalves, deve ser finalizada em março de 2026

Além do novo pórtico, a Fundaparque já planeja outras obras. Divulgação / Divulgação

A Fundaparque - Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, iniciou as obras de construção de um novo pórtico de acesso. O investimento total é de R$ 3 milhões e 100% privado, viabilizado por uma parceria entre a Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs), o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) e o Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG). A Fundaparque será responsável pela implantação de todo o sistema de monitoramento e controle de acesso.

O sistema contará com diferenciais como câmeras com leitura automática de placas, monitoramento 24h e cancelas inteligentes. Outra novidade é que o pagamento do estacionamento poderá ser feito via Pix, facilitando a entrada e saída dos visitantes. A contratação foi feita via Fundaparque com a empresa de Bento Gonçalves Infosat Security, Soluções em Segurança Eletrônica e Controle de Acesso.

O projeto do novo pórtico foi assinado pela arquiteta Adriana Peccin e busca traduzir a identidade de Bento Gonçalves em uma linguagem contemporânea.

Além do novo pórtico, a Fundaparque já planeja outras obras, como a a reforma da casa histórica do antigo Bar Onda Liberal, que acolherá a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) e a execução de projetos estruturais, elétricos e hidráulicos para ampliação do hall de entrada do Pavilhão E. Outros planos incluem ainda a cobertura do espaço da Uvibra e das demais entidades localizadas no térreo da estrutura e alguns novos investimentos em PPCI.