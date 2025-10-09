Geral

Fique atento!
Notícia

Obra deve alterar trânsito na Rua Ludovico Cavinato, em Caxias do Sul, nesta sexta-feira

Serviço ocorrerá no entroncamento com a Rua Padre Alberto Luis Lamonato, nas proximidades da ligação com a RS-453, a Rota do Sol

Marcos Cardoso

