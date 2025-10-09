Obra deve alterar trânsito na Rua Ludovico Cavinato, em Caxias do Sul, nesta sexta-feira

Bloqueios parciais serão ao longo do dia. Ederson de Oliveira / Divulgação

Uma obra de manutenção e implantação de rede de drenagem pluvial deve alterar o trânsito no bairro Pioneiro, em Caxias do Sul, nesta sexta-feira (10). O trabalho ocorrerá na Rua Ludovico Cavinato, no entroncamento com a Rua Padre Alberto Luis Lamonato, nas proximidades da ligação com a RS-453, a Rota do Sol.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras (SMO), os trabalhos exigirão bloqueios parciais na via que devem iniciar no sentido Centro-bairro, com interdições alternadas das pistas conforme o avanço da obra. O tráfego será liberado de forma progressiva, acompanhando a execução dos serviços, para minimizar os impactos na mobilidade urbana.

Durante a execução da obra, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) estará orientando os motoristas e auxiliando na fluidez do tráfego. Equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) também vão acompanhar a operação.

De acordo com a prefeitura, o objetivo da obra é a melhoria do escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos em períodos de chuva intensa.

As obras devem se estender pelos próximos dias, dependendo das condições climáticas, no entanto, o prazo de conclusão não foi informado.