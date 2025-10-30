Obra de duplicação na ponte do Arroio Tega, em Caxias, bloqueia trecho da RS-122 

O tempo estimado para liberação total do tráfego é de, aproximadamente, 30 minutos. CSG / Divulgação

O avanço das obras de duplicação na ponte sobre o Arroio Tega, em Caxias do Sul, vai causar bloqueio total do trecho na RS-122 nesta sexta-feira (31). A interrupção total, conforme a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), está prevista para começar às 15h no km 74.

Segundo a CSG, o raio de evacuação é de 500m com retirada de animais e criações como cavalos, vacas e galinhas e a interdição tem como objetivo a detonação de sedimentos rochosos necessários para o avanço dos trabalhos. O tempo estimado para liberação total do tráfego é de aproximadamente 30 minutos.

