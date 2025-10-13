Geral

Obra de acesso ao bairro Planalto causa alteração no trânsito da BR-116, em Caxias do Sul

De acordo com assessoria da Codeca, tubos de drenagem serão instalados na rodovia federal. A partir de 9h de terça-feira (14), ocorrerá estreitamento de pista no sentido Lourdes-São Leopoldo

