Obra de acesso ao bairro Planalto causa alteração no trânsito da BR-116, em Caxias do Sul

BR-116 terá estreitamento de pista por conta de obras no acesso ao bairro Planalto. Fabiano Provin / Divulgação

O trânsito na BR-116, em Caxias do Sul, terá alterações a partir desta terça-feira (14). Um estreitamento de pista será feito no sentido bairros Lourdes-São Leopoldo para uma nova etapa da obra de acesso ao bairro Planalto.

Os trabalhos são, agora, realizados pela Codeca. Anteriormente, escavações para a instalação de tubos de drenagem com diâmetro de 1m20cm na lateral da rodovia no sentido Lourdes-São Leopoldo, foram feitos pela empresa. Agora, a rede precisará cruzar a BR-116.

A partir disso, demarcadores para o estreitamento de pistas serão instalados às 9h desta terça-feira. Ao mesmo tempo, a alça que liga ao bairro Planalto será bloqueada. O retorno deve ser feito pelo acesso ao bairro Vila Verde.

O estreitamento da pista será em um trecho de 200 metros. A sinalização será reforçada, como garante o diretor de Operações da Codeca, Angelo Barcarolo.

A previsão é de conclusão dos trabalhos em 30 dias. Além de realizar a travessia em toda a rodovia federal, com a ligação da rede do bairro Planalto a uma nova, três outras travessias de redes menores devem ser feitas.

Outros trabalhos previstos são a fresagem de asfalto e capeamento, implantação de rede de esgoto cloacal e execução de sinalização viária horizontal e vertical, bem como a execução dos passeios públicos.

O valor previsto para a conclusão do projeto é de R$ 3,8 milhões, com prazo de término estipulado em quatro meses. O investimento total na reformulação é de R$ 4,5 milhões, com recursos de um empréstimo obtido pelo município com a Corporação Andina de Fomento (CAF).