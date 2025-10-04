Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 4/10

BENTO GONÇALVES
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Juracy Fátima Zonatto, 61. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Maria Alejandra Ravelo Diaz, 50. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público do Rosário II.
- Iracema Santos da Silva, 76. Sepultamento neste sábado (4), às 11h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Eva Martini, 86. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público.
- Maria Lourdes Prezzi de Souza, 88. Sepultada nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Nauro Rodrigues Ribeiro, 83. Sepultamento neste sábado (4), às 17h, no Cemitério São Roque de Fazenda Souza.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Rosalino Boz, 90. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério de São Gotardo.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Deonizio Gottardo, 90. Sepultado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Público Protásio Alves.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Delfina Edite Ribeiro (Derfa), 81. Sepultamento neste sábado (4), às 9h, no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.