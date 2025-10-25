Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 25/10

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Angelita Henz de Boni, 72. Cremada nesta sexta-feira (24).
- Maria Marcelina da Silva, 77. Sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério do Bairro São Caetano.
- Mauro Luiz Ariolli, 65. Cremado nesta sexta-feira (24). Velado na Sala 2.
- Pedro Paulo Gonçalves, 87. Sepultamento neste sábado (25), às 10h, no Cemitério Igreja São José, em Santa Lúcia do Piaí.
- Jair Norberto Rossa, 71. Sepultamento neste sábado (25), às 9h, no Cemitério de São Luís da 6° Légua.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Gentil Mattioda Girardi (Dona Gentila), 95. Sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério Santa Lícia da 9ª Légua.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Brayan Hoffamann da Silva, 0. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Diva Maria Tonello Sareta, 80. Sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério da Linha 80.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Raul Portela da Luz, 79. Sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério da Família Portela, na Capela São Pedro.