Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 11/10

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- José Maria Alves de Souza, 78. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Público.
- Rosa Maria dos Santos Cezimbra, 69. Sepultada nesta sexta-feira (10), no Cemitério de Vila Seca.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Sofia Ogliari Pizzani, 13. Cremação neste sábado (11), às 10h. Velada na Sala A.
- Valdete Frank Stallbaum, 56. Sepultamento neste sábado (11), às 11h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Ernesta Hypolita Lauer, 96. Cremada nesta sexta-feira (10). Velada na Capela E.
- João Luiz Basso, 81. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Público.
- Maria Loire Valentini Tomiello, 77. Cremada nesta sexta-feira (10). Velada na Capela F.
- Gineta Bampi Motta, 91. Sepultamento neste sábado (11), às 10h, no Cemitério da Comunidade de São Vigilio da 2ª Légua.
- Neusa Maria Meloti, 81. Cremação neste sábado (11), às 14h. Velada na Capela B.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Carlos Airton Soutier de Oliveira, 61. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Público.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Normélia Maria Magagnin, 89. Sepultamento neste sábado (11), às 9h, no Cemitério Santa Lúcia, em Vila Rica, em Farroupilha.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Ângelo Daros, 76. Sepultado nesta sexta-feira (10), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Criúva.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Juliana Pretto da Silva, 33. Sepultamento neste sábado (11), às 9h, no Cemitério Santa Clara.
- Adriana Pretto, 55. Sepultamento neste sábado (11), às 9h, no Cemitério Santa Clara.