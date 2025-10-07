Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 7/10

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Adair Alcides Perottoni, 75. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público.
- Ana Julia Feltes, 32. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Eunice da Silva de Ribeiro, 75. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério dos Santos Anjos.
- José Inácio dos Santos, 71. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Maria Elena Beck da Silva, 81. Cremada nesta segunda-feira (6). Velada na Sala 5.
- Zaira Eberle Mazzochin, 85. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Adair Antônio da Silva Souza, 76. Cremado nesta segunda-feira (6). Velado na Capela Mortuária dos Santos Anjos.
- João Cirino Pimentel, 70. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público de Caseiros.
- Lindamara Albino da Rosa, 75. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público.
- Lucas Fonseca Ferreira, 28. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público.
- Maria Cavalheiro Aguirres, 80. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Nair de Fátima Dias, 61. Cremada nesta segunda-feira (6). Velada na Sala C.
- Terezinha Alves Ferreira, 81. Cremada nesta segunda-feira (6). Velada na Sala A.
- Vanderleya Dorneles Luiz, 55. Sepultamento nesta terça-feira (7), às 8h30min, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Wilson Antônio Carlin, 75. Cremação nesta terça-feira (7), às 13h30min. Velado na Sala B.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Alberto José Moskal, 68. Cremado nesta segunda-feira (6). Velado na Capela C.
- Alzira Domingas de Souza da Silva, 81. Sepultamento nesta terça-feira (7), às 10h, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Manoel Fabricio Brito, 80. Cremação nesta terça-feira (7), às 13h30min. Velado na Capela A.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Irinelda Maria Marcon Simonetto, 87. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Affonso Borges Vieira, 93. Sepultado nesta segunda-feira (6), no Cemitério São José, em André da Rocha.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Marcia Castro Amaral, 47. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Rosa Petrolina Moraes de Abreu, 62. Sepultada nesta segunda-feira (6), no Cemitério Santa Clara.