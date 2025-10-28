Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 28/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Adair Antônio Mella, 69. Cremado nesta segunda-feira (27). Velado na Sala E.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Aluizio Marques da Silva, 75. Cremado nesta segunda-feira (27). Velado na Sala 4.
- Ivone de Oliveira Castilhos, 88. Cremado nesta segunda-feira (27). Velado na Sala 3.
- Jorge André Monteiro de Oliveira, 51. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Público do Rosário II.
- Maria Oneide de Lucena, 89. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Público.
- Iduino Calza, 78. Sepultamento nesta terça-feira (28), às 10h, no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Ana Olivia Germiniani, 74. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Matriz de Ana Rech.
- Anália Teixeira Chaves, 76. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério Público.
- Marcelo Murialdo Rodrigues, 57. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Público.
- Zila Machado da Fonseca, 94. Sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério dos Santos Anjos.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Isalino Lorandi, 90. Cremado nesta segunda-feira (27). Velado na Capela B.
- Antônio Davenir Palhano, 68. Sepultamento nesta terça-feira (28), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Zeferino Antônio Sorgato, 90. Cremado nesta segunda-feira (27). Velado na Capela C.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Gilmar Calgaro, 62. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério da sociedade de Nova Pádua.
- Fernando Luiz Montanari (Lero), 71. Cremado nesta segunda-feira (27). Velado na Sala A.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Edson Renê Oliveira de Morais, 63. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Janete Carminda dos Santos, 47. Sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério São Francisco.