Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 21/10

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Luís Fernando de Jesus de Moraes, 45. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério São Romédio.
- Valdomiro Gonçalves Pereira, 68. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Público.
- Iracy Biazus, 89. Cremação nesta terça-feira (21), às 15h30min. Velado na Sala 3.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- David Júnior de Oliveira Alves, 39. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Bom Pastor, em Santa Corona.
- Gustavo Dutra Padilha, 23. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Vanderlei Rodrigues de Oliveira, 60. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério São Roque em Fazenda Souza.
- Magdalena Dias da Silva, 90. Sepultamento nesta terça-feira (21), às 11h, no Cemitério de Água Branca em Mormaço (RS).
- Margaret de Fátima Giordano, 64. Cremação nesta terça-feira (21), às 10h. Velado na Sala D.
- Maria Gorete Gonçalves Silveira, 57. Sepultamento nesta terça-feira (21), às 15h, no Cemitério de Cazuza Ferreira.
- Sérgio Zauer da Silva, 71. Sepultamento nesta terça-feira (21), às 9h30min, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Armindo Schmidt, 84. Cremado nesta segunda-feira (20). Velado na Capela C.
- José Silvestri, 90. Cremado nesta segunda-feira (20). Velado na Capela A.
- Nadyr João Maraschin, 92. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Público do Rosário II.
- Luiz Fernando dos Passos, 64. Sepultamento nesta terça-feira (21), às 10h, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Criúva.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Rosalino Marchezi, 73. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Jean Roberto Carra, 52. Cremado nesta segunda-feira (20). Velado na Sala B.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Terezinha Maciel Catarini, 80. Sepultada nesta segunda-feira (20), no Cemitério Santa Clara.
- Roberto Roberval Moreira, 63. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Público da Feitoria, em São Leopoldo.
- Maria Helena de Siqueira Borges, 79. Sepultada nesta segunda-feira (20), no Cemitério Santa Clara.
- Diversino Jocemar Maciel (Magrão), 54. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Aurea Maria Kleinhans de Avila, 73. Sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério São Francisco de Assis.
- João Alves da Costa, 77. Sepultamento nesta terça-feira (21), às 9h, no Cemitério Santa Clara.