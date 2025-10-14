Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 14/10

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- José Luis Dalla Favera, 58. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério de Forqueta.
- Carolina Lucia Lazzarotto Ferraro, 95. Sepultamento nesta terça-feira (14), às 9h, no Cemitério do bairro Santa Catarina.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Aneide Faraon Lorandi, 81. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério do Desvio Rizzo.
- Luiz Antônio de Lima, 66. Cremado nesta segunda-feira (13). Velado na Sala C.
- Maria Imaculada Nunes dos Santos, 63. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério Público.
- Norma Isotton, 95. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério do Bairro Santa Corona.
- Ramom Moacir Ribeiro, 30. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério do Desvio Rizzo.
- Rosmari Zanetti, 60. Cremada nesta segunda-feira (13). Velada na Sala A.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Francis Arent David Binsfeld, 38. Cremada nesta segunda-feira (13). Velada na Capela A.
- José Bernardino Eusebio de Brito, 85. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério São Jorge da Mulada.
- Loiva Maria Braga Tonolli, 87. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério Público.
- Romeo Michelon, 90. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Nossa Senhora das Neves, na Linha 40.
- Wilson Guilherme Motta Coltro, 83. Cremado nesta segunda-feira (13). Velado na Capela E.
- José Ferrigo, 84. Sepultamento nesta terça-feira (14), às 9h30min, no Cemitério da sociedade do bairro Santa Catarina.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Ana Beatriz Lange, 60. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério Público.
- Olga Josefina Tomazini, 94. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério da comunidade São Roque, em São Roque 4º Distrito.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Fernando Dolizete Rodrigues, 56. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Adirceu Alves Padilha, 66. Sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Santa Clara.
- Neusa Mares Michelin, 66. Sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério Público de Lagoa Vermelha.
- Sebastião Antunes Maciel, 89. Sepultamento nesta terça-feira (14), às 9h30min, no Cemitério Santa Clara.