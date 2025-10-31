Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 31/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Paulo Vanderli Chagas Saquett, 63. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Adonis Vieira Valmini, 58. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Ires Bruschi Boeno, 73. Sepultamento nesta sexta-feira (31), às 10h, no Cemitério do Bairro Santa Lúcia.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Adelar Pegoraro, 81. Cremado nesta quinta-feira (30). Velado na Igreja Evangélica, no bairro São Victor Cohab.
- César André Wegner, 51. Cremado nesta quinta-feira (30). Velado na Sala D.
- Helena Pereira de Aguiar, 70. Sepultada nesta quinta-feira (30), no Cemitério da família em Pinhal da Serra.
- Nivaldo Barbosa, 41. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério Particular no Apanhador.
- Pedro Pereira da Silva, 91. Sepultamento nesta sexta-feira (31), às 10h, no Cemitério Novo de Ana Rech.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Nelson Salvador, 88. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério da sociedade do Bairro Nossa Senhora de Lourdes.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Irajá Bittencourt Kilian, 75. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério Público Nova Vicenza.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Armelindo Perondi, 83. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério da comunidade Santa Terezinha Linha Batata.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Alencar Lorenzzetti, 56. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério Público de Nova Araça.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Uiliam dos Santos Giacometti, 37. Sepultado nesta quinta-feira (30), no Cemitério São Francisco de Assis.
- Nelson Lourenço Bocchese, 95. Sepultamento nesta sexta-feira (31), às 9h, no Cemitério Santa Clara.