Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 24/10

CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Alberto Migot, 73. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério da comunidade de Santa Clara.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Armando Finimundi, 73. Cremado nesta quinta-feira (23). Velado na Capela Mortuária da Igreja do Desvio Rizzo.
- Eva Beatriz Correa de Macedo, 64. Sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério Público.
- Jaime Souza, 48. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Público.
- Jovelino Bordini Leite, 78. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério do Bairro Cruzeiro.
- Edgar Rodrigues da Fonseca, 74. Sepultamento nesta sexta-feira (24), às 10h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Dacio da Rosa Ramos, 73. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Jardim da Paz, em Dom Pedrito (RS).
- Rosa Maria de Oliveira Barbosa, 69. Sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Zilda Sabino da Cunha, 63. Cremada nesta quinta-feira (23). Velada na Sala C.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Manoel Vidalvino Ribeiro da Silva (Nico), 61. Sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Santa Clara.
- Silvana de Fátima Bragança da Luz (Nega), 54. Sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério da Família Portela, na Capela São Pedro.