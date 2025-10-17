Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 17/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Santa Rozalia Pinto, 75. Sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Aldo José Paim Zanella, 88. Sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Público de Cambará do Sul.
- Erineu Pfeifer Bender, 71. Sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Público de Realeza (PR).
- Iná Marcelino de Camargo, 87. Sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério Público de Cambará do Sul.
- Wolnei Campos Pires, 65. Cremado nesta quinta-feira (16). Velado na Sala 2.
- Iracema de Cesaro, 87. Sepultamento nesta sexta-feira (17), às 10h, no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Maria de Lourdes Guimarães da Silva, 75. Sepultamento nesta sexta-feira (17), às 11h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Almo Ruchel, 77. Sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Público.
- José Zilon Rodrigues dos Santos, 62. Sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério São Jorge da Mulada.
- Leoaci Terezinha Dutra Rodrigues, 82. Cremada nesta quinta-feira (16).
- Mauricio de Paula dos Reis, 69. Cremado nesta quinta-feira (16). Velado na Sala D.
- Rosangela de Fátima de Oliveira, 59. Sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério Nossa Senhora de Lourdes.
- Zeli Luiza Chaves, 87. Sepultamento nesta sexta-feira (17), às 10h, no Cemitério do Desvio Rizzo.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Alfeu Bartelle, 75. Sepultamento nesta sexta-feira (17), às 15h, no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Domingos Rech, 93. Sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério São Valentin.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Irmã Adelaide Pomatti, 88. Sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Ilário Meneguzzo, 65. Sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Santo Estanislau, em Linha Rosita.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Antônia de Oliveira Velho, 84. Sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério São Francisco.
- Maria Barbosa Cabrera, 73. Sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério do Ranchinho, em Monte Alegre dos Campos.
- José da Silva Dutra, 70. Sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério da Capela São Paulo da Vieira, em Campestre da Serra.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Maria Faustina Maciel de Abreu, 90. Sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério São Francisco.