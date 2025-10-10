Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 10/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Carmem Maria Lanfredi, 83. Cremação nesta sexta-feira (10), às 9h. Velado na Sala E.
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Irma Tognon Ballestrin, 89. Sepultada nesta quinta-feira (9), no Cemitério Público de Pinto Bandeira.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Jorge Luiz Leme, 72. Sepultado nesta quinta-feira (9), no Cemitério Público do Rosário II.
- Maria Antônia Quevedo de Vargas, 80. Sepultada nesta quinta-feira (9), no Cemitério Público.
- Raul Vitorino Ribeiro, 69. Sepultado nesta quinta-feira (9), no Cemitério de São Jorge da Mulada, em Criúva.
- Teresa de Jesus Marques Souza, 75. Sepultada nesta quinta-feira (9), no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Antônio José Mincato, 90. Sepultado nesta quinta-feira (9), no Cemitério de Lourdes.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Edi Inocenti, 91. Sepultado nesta quinta-feira (9), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Flávio Antônio Pezzi, 81. Sepultamento nesta sexta-feira (10), às 16h, no Cemitério da sociedade de São Romédio.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Antônio Aresi, 80. Sepultado nesta quinta-feira (9), no Cemitério de São Gotardo.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Marcilio Telles, 76. Sepultado nesta quinta-feira (9), no Cemitério Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Arduile Leonardelli (Tiro), 93. Sepultamento nesta sexta-feira (10), às 9h, no Cemitério da Linha Rosita.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Osvaldo Alves de Vargas (Tio Osvaldo), 94. Sepultamento nesta sexta-feira (10), às 10h, no Cemitério Santa Clara.