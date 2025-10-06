Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 6/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Gersino Flamia, 74. Sepultado neste domingo (5), no Cemitério São Francisco De Assis, em Monte Belo do Sul.
- Luis Carlos Zago, 67. Sepultado neste domingo (5), no Cemitério Público Municipal Central.
- Marilene Molinaro, 61. Cremada neste domingo (5).
- Paulo Scotton, 78. Cremado neste domingo (5).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Alemar Santo Ribeiro, 64. Cremado neste domingo (5).
- José Inácio dos Santos, 71. Sepultamento nesta segunda-feira (6), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo às 14h.
- Tadeu Odalirio Hoffmann Ribeiro, 62. Sepultado neste domingo (5), no Cemitério da Mulada.
- Teresinha Paravisi Rossi, 86. Cremada neste domingo (5).
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Ademar José Dilken, 68. Sepultado neste domingo (5), no Cemitério São Luiz da 6ª légua.
- Francisco Fernandes Borges, 72. Sepultado neste domingo (5), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Ivo Antonio Corezola, 88. Cremado neste domingo (5).
- Lino Francisco Morandi, 68. Sepultado neste domingo (5), no Cemitério de Nova Pádua.
- Veroni Bandeira Zarnetta, 63. Sepultada neste domingo (5), no Cemitério Jesus Bom Pastor.
- Lindamara Albino da Rosa, 75. Sepultamento nesta segunda-feira (6), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul, às 9h30.
- Nair de Fatima Dias, 61. Cremação nesta segunda-feira (6), às 10h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Terezinha Alves Ferreira, 81. Cremação nesta segunda-feira (6), às 11h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Antonio Carlos Meneguzzo, 74. Cremado neste domingo (5).
- Dorvalino Carpeggiani, 84. Cremado neste domingo (5).
- Elcira da Silva de Lima, 85. Cremada neste domingo (5).
- Luiz Carlos Zolet, 72. Cremado neste domingo (5).
- Nelson Rombaldi, 75. Cremado neste domingo (5).
- Vitor Hugo Giacomet, 83. Sepultado neste domingo (5), no Cemitério Matriz de Ana Rech.
- Alberto Jose Moskal, 68. Cremação nesta segunda-feira (6), às 13h30, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Lourdes Maria Girotto Ariotti, 81. Sepultada neste domingo (5), no Cemitério da Comunidade de São Gabriel.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Ivori Marcos Liposki (Vori), 53. Cremado neste domingo (5).