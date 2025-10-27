Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 27/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Elisabeth Koff Barbosa, 80. Sepultada domingo (26), no Cemitério Municipal Central.
- Adair Antonio Mella, 69. Velório na sala E. Cremação segunda-feira (27), às 10h, no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Edison Rudimar Cavion (Palito), 67. Sepultado sábado (25), no Cemitério São Marcos da Linha Feijó.
- João Alencar Pereira de Pereira, 63. Cremação sábado (25), no Memorial Crematório São José.
- Maria Benta dos Santos, 98. Sepultada sábado (25), no Cemitério Santos Anjos.
- Edison Rother, 70. Cremado domingo (26), no Memorial Crematório São José.
- Getulio Vieira Soares, 78. Sepultado domingo (26), no Cemitério de Fazenda Souza.
- Liceu José Perozzo, 82. Sepultado domingo (26), no Cemitério Jesus Bom Pastor (Santa Corona).
- Aluizio Marques da Silva, 75. Velório na sala 4. Cremação segunda-feira (27), às 10h30min, no Memorial Crematório São José.
- Maria Oneide de Lucena, 89. Velório na sala 2. Sepultamento segunda-feira (27), às 11h, no Cemitério Público Municipal.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Felix Antonio Pretto, 67. Sepultado sábado (25), no Cemitério da Linha 30 (Antônio Prado).
- Sandra Regina Ganzer do Prado, 68. Sepultada sábado (25), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Elio Vedovelli, 84. Sepultado domingo (26), no cemitério do bairro São Caetano.
- Elisabete Sueli da Silva, 72. Sepultada domingo (26), no Cemitério Público Municipal.
- Elza da Silva Braz, 86. Cremada domingo (26), no Memorial Crematório São José.
- Zelandia Cecília Lise, 97. Sepultada domingo (26), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Ana Oliva Germiniani, 74. Velório na sala A. Sepultamento segunda-feira (27), às 10h, no Cemitério da Matriz (Ana Rech).
- Analia Teixeira Chaves, 76. Velório na capela mortuária do Cemitério Municipal do Rosário II. Sepultamento segunda-feira (27), às 10h, no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Marcelo Murialdo Rodrigues, 57. Sepultamento segunda-feira (27), às 9h, no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Jaudila Montanari, 80. Sepultada sábado (25), no Cemitério de São Bernardo (Campestre da Serra).
- Renato Lahm Braga, 47. Sepultado domingo (26), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Aurora Brun Balestrin, 77. Sepultada sábado (25), no Cemitério Público Municipal.
- Vanda Antonia Granvilla, 72. Sepultada sábado (25), no Cemitério Municipal Nova Vicenza.
- Irma Massolini Fagherazzi, 89. Sepultada domingo (26), no Cemitério Municipal Nova Vicenza.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3462-2949
- Hildo Rigatti, 92. Sepultado domingo (26), no cemitério da comunidade São Roque Figueira de Mello.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Maria Leordina Alves de Macedo (Dina), 80. Sepultada sábado (25), no Cemitério São Judas Tadeu.
- Ademir dos Santos Silva, 60. Sepultado domingo (26), no Cemitério Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Janete Carminda dos Santos, 47. Velório na Igreja do bairro Monte Claro. Sepultamento segunda-feira (27), às 9h, no Cemitério São Francisco.
- Evaristo Garibaldi, 89. Sepultado domingo (26), no cemitério da localidade de São Manoel.
- Maria Conceição de Liz, 77. Sepultada domingo (26), no Cemitério Santa Clara.