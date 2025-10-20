Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 20/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Angelina Antonia Ambrosi Carraro, 93. Sepultada neste domingo (19), no Cemitério Público Municipal Central.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Ellide Plizzari Numer, 92. Sepultada sábado (18), no Cemitério São Sebastião de Castro.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Celia Josefina Wegher Coloda, 82. Sepultada neste domingo (19), no Cemitério São João Batista - Travessão Cavour, em Flores da Cunha.
- Maria Corso Franzoi, 81. Cremada neste domingo (19).
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Antonio Correia Zilli, 92. Sepultado neste domingo (19), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Daniel Luis Duarte Soares, 36. Sepultado neste domingo (19), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Enedina Maria Duarte Gonçalves, 95. Sepultada neste domingo (19), no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Lenir dos Santos Balbino, 73. Sepultada neste domingo (19), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Maria Rosa Guedes, 85. Sepultada neste domingo (19) no Cemitério de Santa Lúcia do Piaí.
- Odalina Santina Varisco, 83. Sepultada neste domingo (19) no Cemitério São Pedro em Alto Feliz.
- Ordelir Teresa Vieira Alves, 74. Sepultada neste domingo (19), Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Odanir Dantolini Patricio, 65. Cremado neste domingo (19).
- Urdem Concer Mazzocchi, 93. Sepultado neste domingo (19), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Terezinha Maciel Catarini, 80. Sepultamento nesta segunda-feira (20), às 9h, no Cemitério Santa Clara.
- Roberto Roberval Moreira, 63. Sepultamento nesta segunda-feira (20), às 9h, no Cemitério Municipal da Feitoria, em São Leopoldo.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- João Oliveira Borges Bueno, 66. Sepultado neste sábado (18), no Cemitério Municipal São Francisco de Assis.