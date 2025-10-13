Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 13/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Célia Ondina da Silva Gomes, 92. Cremada sábado (11), no Memorial Crematório São José (Caxias do Sul).
- Eliza Vigolo Lando, 80. Sepultada sábado (11), no cemitério do bairro Santo Antão.
- Lorena do Nascimento Bergamini, 72. Sepultada sábado (11), no Cemitério Municipal Central.
- Hildo Belusso, 77. Sepultado domingo (12), no Cemitério Parque Jardim do Vale.
CAXIAS DO SUL
Capelas Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Eva Marli Borges da Silva, 65. Sepultada sábado (11), no Cemitério Público Municipal.
- Helena Francisca da Fonseca, 71. Sepultada sábado (11), no Cemitério Público Municipal.
- Joseane Delmiro da Silva, 23. Sepultada domingo (12), no Cemitério Público Municipal.
- Romilda Moraes, 84. Sepultada domingo (12), no Cemitério Público Municipal.
- Solange da Cruz Sambaquy, 75. Cremada sábado (11), no Memorial Crematório São José.
- Cláudia Moraes de Souza, 51. Sepultada domingo (12), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Ivani Schaumlöffel da Costa, 77. Cremada domingo (12), no Memorial Crematório São José.
- Terezinha Eli de Lima de Oliveira, 79. Sepultada domingo (12), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Carlos Vitorio Smiderle, 72. Sepultado sábado (11), no cemitério do bairro Santa Catarina.
- Maria Santa de Oliveira de Araujo, 79. Sepultada sábado (11), no Cemitério Santos Anjos.
- Marines Luci Dani de Almeida, 63. Cremada sábado (11), no Memorial Crematório São José.
- Ana Lucia Rodrigues Leite, 60. Sepultada domingo (12), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Claudiomir Carlos Bueno, 54. Sepultado domingo (12), no Cemitério Municipal do Rosário II.
- Loiva Maria Stumpf Verona, 66. Cremada domingo (12), no Memorial Crematório São José.
- Aneide Faraon Lorandi, 81. Velório na sala D. Sepultamento segunda-feira (13), às 9h30min, no cemitério do bairro Desvio Rizzo.
- Norma Isotton, 95. Velório na capela mortuária do bairro Santa Corona. Sepultamento segunda-feira (13), às 10h, no cemitério do bairro Santa Corona.
- Ramom Moacir Ribeiro, 30. Velório na capela mortuária do bairro Desvio Rizzo. Sepultamento segunda-feira (13), às 9h, no cemitério do bairro Desvio Rizzo.
- Rosmari Zanetti, 60. Velório na sala A. Cremação segunda-feira (13), às 13h, no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Gilberto Tomazzoni, 62. Sepultado sábado (11), no cemitério da comunidade de Nossa Senhora das Neves (Linha 40).
- Nelson Bonatto, 72. Cremado sábado (11), no Memorial Crematório São José.
- Dalva Fátima Manica de Souza, 69. Cremada domingo (12), no Memorial Crematório São José.
- Maria Madalena Callegari Borsoi, 96. Cremada domingo (12), no Memorial Crematório São José.
- Francis Arent David Binsfeld, 38. Velório na capela A. Cremação segunda-feira (13), às 11h, no Memorial Crematório São José.
- José Bernardino Eusébio de Brito, 85. Velório na Capela Mortuária Santos Anjos. Sepultamento segunda-feira (13), às 11h, no cemitério de São Jorge da Mulada.
- Loiva Maria Braga Tonolli, 87. Velório na capela C. Sepultamento segunda-feira (13), 15h30min, no Cemitério Público Municipal.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Arones Rodrigues, 74. Sepultado sábado (11), no Cemitério Municipal.
- Ana Beatriz Lange, 60. Velório na capela A. Sepultamento segunda-feira (13), 11h, no Cemitério Municipal.
- Olga Josefina Tomazini, 94. Velório na Capela São Roque. Sepultamento segunda-feira (13), às 10h, no cemitério da comunidade São Roque.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo - (54) 3292-2030
- Inácio Hindersmann, 54. Sepultado domingo (12), no Cemitério Municipal.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Getulio Macedo, 53. Sepultado sábado (11), no Cemitério São Judas Tadeu.
- Alzira Luana Marcon, 48. Sepultada domingo (12), no Cemitério Municipal.
- Mathilde Pagno Piccoli, 91. Velório na Capela Mortuária Nossa Senhora de Lurdes (Campestre da Serra). Sepultamento segunda-feira (13), às 14h, no cemitério da comunidade da Vila Victor Pagno (Campestre da Serra).
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Miguel Angelo Scopel (Tio Miga), 76. Sepultado sábado (11), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002 / (54) 3232-9786
- Gelso Alencar Moreira Borges (Alencar), 57. Cremado sábado (11), no Memorial Crematório Sagrada Família.