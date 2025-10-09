Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 9/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Carolina Dellarmelin Raffainer, 84. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério da Linha 80 da Leopoldina, em Monte Belo.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Pracidia de Britto Monti, 71. Sepultamento nesta quinta-feira (9), às 10h, no Cemitério de São Jorge da Mulada, em Criúva.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Maria dos Santos da Silva, 81. Cremada nesta quarta-feira (8). Velada na Sala B.
- Rita Felicio, 86. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério Público.
- Roque Neodir Antunes, 61. Sepultamento nesta quinta-feira (9), às 15h, no Cemitério Novo de Santa Barbara.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Ivan Antônio Zili, 61. Sepultado nesta quarta-feira (8), no Cemitério Público de Farroupilha.
- Roselene Rech, 64. Cremada nesta quarta-feira (8). Velada na Capela E.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Osmar Paim, 81. Sepultado nesta quarta-feira (8), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Brenno Telles Ramos, 90. Sepultado nesta quarta-feira (8), no Cemitério dos Gomes, em Criúva.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Marcos Valério Borges de Athaydes, 56. Sepultamento nesta quinta-feira (9), às 14h, no Cemitério de Itapuá (SC).