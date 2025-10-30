Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 30/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Lourdes Marcon Cuppini, 89. Sepultamento nesta quinta-feira (30), às 8h30min, no Cemitério da comunidade do Vale Aurora.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Silvoney da Silva, 31. Sepultamento nesta quinta-feira (30), às 15h, no Cemitério da comunidade de Santa Lúcia do Piaí.
- Zelide Vailatti Pivotto, 82. Cremação nesta quinta-feira (30), às 10h. Velada na Sala A.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Denise Tereza da Silva, 58. Sepultada nesta quarta-feira (29), no Cemitério Público do Rosário II.
- Teresinha Caetano Ferreira, 81. Sepultada nesta quarta-feira (29), no Cemitério Público.
- Helena Pereira de Aguiar, 70. Sepultamento nesta quinta-feira (30), às 8h, no Cemitério da família em Pinhal da Serra.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Ivete Spadetto, 68. Cremada nesta quarta-feira (29). Velada na Sala A.
- Lurdes Garibaldina de Quadros da Silva, 77. Cremada nesta quarta-feira (29).
- Maria Ironi Silva de Brum, 59. Cremada nesta quarta-feira (29). Velada na Sala B.
- Antônio Bonato Camillo, 64. Sepultamento nesta quinta-feira (30), às 10h, no Cemitério Novo de Ana Rech.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Eduardo de Moraes, 44. Sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Público Placidina Vieira de Araújo.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Sinfrônio Lemos de Jesus, 85. Sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Santa Clara.
- Nilva de Bitencourt Buffon, 86. Sepultada nesta quarta-feira (29), no Cemitério Santa Clara.