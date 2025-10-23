Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 23/10

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Eva Aparecida Mota, 53. Sepultado nesta quarta-feira (22), no Cemitério Jesus Bom Pastor, no Bairro Santa Corona.
- Maria Claide Rambo Diel, 56. Cremada nesta quarta-feira (22). Velada na Sala 3.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Fábio Luiz Vieira da Silva, 56. Sepultado nesta quarta-feira (22), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Fiorelo Cassol, 79. Sepultado nesta quarta-feira (22), no Cemitério Portal do Céu, em Pato Branco (PR).
- João Rodrigues de Oliveira, 82. Sepultado nesta quarta-feira (22), no Cemitério de Vila Seca.
- Nair Apolinário da Silva, 80. Sepultamento nesta quinta-feira (23), às 11h, no Cemitério de Linha Caúna, em Nova Boa Vista (RS).
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Irmã Terezinha Piazza, 91. Sepultada nesta quarta-feira (22), no Cemitério Ermo da Glória.
- Lauri Staggemeier, 81. Sepultamento nesta quinta-feira (23), às 9h, no Cemitério dos Santos Anjos.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Maria Turchetto Zanco, 76. Sepultamento nesta quinta-feira (23), às 10h, no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Dalvo Oliboni, 71. Cremado nesta quarta-feira (22). Velada na Sala 1.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Gerti Sidonia Kern Weber, 86. Sepultada nesta quarta-feira (22), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Claudemir Casanova, 53. Sepultado nesta quarta-feira (22), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Paulo Gilberto da Silva Cipriani, 78. Sepultado nesta quarta-feira (22), no Cemitério Santa Clara.
- Pietro Rodrigues Figueira, 25. Sepultamento nesta quinta-feira (23), às 10h, no Cemitério São Francisco de Assis.