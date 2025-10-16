Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 16/10

CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Arno Janke, 76. Sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Público.
- Ancila Frozza Trevisol, 92. Sepultada nesta quarta-feira (15), no Cemitério da comunidade de Santo Antônio de Castro.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Algemiro José dos Santos, 80. Sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Público.
- Domingos Vieceli, 90. Cremado nesta quarta-feira (15). Velado na Sala 1.
- Juarez Roque Sartor, 64. Cremado nesta quarta-feira (15). Velado na Sala 3.
- Agenor Moreira de Oliveira, 93. Sepultamento nesta quinta-feira (16), às 14h, no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Maria Pereira da Silva, 75. Sepultada nesta quarta-feira (15), no Cemitério Público.
- Odali Maria Pistore, 73. Sepultada nesta quarta-feira (15), no Cemitério Público.
- Vilma da Silva Vieira de Andrade, 62. Sepultada nesta quarta-feira (15), no Cemitério Público.
- Mauricio de Paula dos Reis, 69. Cremação nesta quinta-feira (16), às 11h. Velado na Sala D.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Maria Luiza Lazzari, 77. Cremada nesta quarta-feira (15). Velada na Capela A.
- Maria Neukamp, 74. Cremada nesta quarta-feira (15). Velada na Capela F.
- Eni Guilhermina Mariani da Silva, 83. Cremação nesta quinta-feira (16), às 9h.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Antônio Rodrigues dos Santos, 73. Sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemiterio São Judas Tadeu.
- Santina Giotti Fochesatto, 99. Sepultada nesta quarta-feira (15), no Cemitério Público.