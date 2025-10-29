Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 29/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Ivo Constantino Filipi, 82. Cremado nesta terça-feira (28). Velado na Sala B.
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Izaura Teixeira Moreira, 73. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério Parque Jardim do Vale.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Sheila Marchetto Santos Teixeira, 58. Cremada nesta terça-feira (28). Velada na Sala 1.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Alayde dos Reis, 92. Cremada nesta terça-feira (28). Velada na Sala B.
- Lourival Maximiano Duarte, 81. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério Parque.
- Rosa de Vargas Borges, 66. Cremada nesta terça-feira (28). Velada na Sala D.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Cleimar Dalla Vale, 45. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- José Antônio da Silva Nunes (Tonho), 61. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério Santa Clara.