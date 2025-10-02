Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 2/10

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Osni Padilha, 71. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Público.
- Cleomar Malgarida da Silva, 61. Sepultamento nesta quinta-feira (2), às 9h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Ângelo José Sartori, 85. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério de São Valentim da 6ª Légua.
- Clary Maria de Antoni, 92. Sepultada nesta quarta-feira (1º), no Cemitério da sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Eni Teresinha Wechsson Bonno, 92. Sepultada nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Izolda Mazzuchini, 93. Sepultada nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Jesus Bom Pastor, em Santa Corona.
- Odila Fellini Boff, 94. Sepultada nesta quarta-feira (1º), no Cemitério São Leonardo Murialdo, em Beviláqua.
- Suelen Teresinha Weber, 84. Cremada nesta quarta-feira (1º). Velada na Capela D.
- Vicente Rech, 73. Sepultamento nesta quinta-feira (2), às 15h, no Cemitério Público do Rosário II.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Claimar Pieta, 77. Sepultada nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni
- Ricardo Zanin Petrella, 7. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Público Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Neli Jeske Barbosa, 72. Sepultamento nesta quinta-feira (2), às 9h, no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Fernando Michielin de Almeida (Nando), 64. Sepultamento nesta quinta-feira (2), às 10h, no Cemitério Santa Clara.
- Rudy Jackson Bento, 59. Cremação nesta quinta-feira (2), às 11h. Velado na Sala 2.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Verney Rodrigues Pinto (Barba), 71. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério São Francisco.