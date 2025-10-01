Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 1º/10

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Iderlândio Ferreira Pereira (Ceará), 43. Cremado nesta terça-feira (30). Velado na Sala 3.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Charles Duarte, 54. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério Público.
- Eriton Denis Ramos Alves, 28. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério Público.
- Maria Alice Bassani Calza, 0. Cremada nesta terça-feira (30).
- Paulina Terezinha Barreto Vieira, 85. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério Jesus Bom Pastor Santa Corona.
- Wellington Willy de Souza, 25. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério Público do Rosário II.
- Maria Almeida da Silva, 69. Cremação nesta quarta-feira (1º), às 10h. Velada na Sala B.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Camilo Morais, 64. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Genar Joanna Corso Nesello, 99. Sepultada nesta terça-feira (30), no Cemitério Matriz de Ana Rech.
- Itacir Grifante, 83. Cremado nesta terça-feira (30). Velado na Capela E.
- Marlene Candiotto, 58. Cremação nesta quarta-feira (1º), às 11h30min. Velada na Capela Mortuária do Bairro São Caetano.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Eva Antônia Tarigo, 82. Sepultada nesta terça-feira (30), no Cemitério São Francisco.
- Nilton Luiz Lopes (Nego Amaro), 74. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério São Francisco.