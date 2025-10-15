Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 15/10

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Francisco Vieira Sobrinho, 85. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Carlos Miguel Goulart Rodrigues, 52. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério do Desvio Rizzo.
- Catharina Melani Fiorentini, 101. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Público.
- Káliston Borges de Oliveira, 34. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Público.
- Neuza Nunes de Oliveira, 87. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Parque.
- Zenaide Celeste Ribas, 73. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Público.
- Antônio Carlos Wolff, 69. Sepultamento nesta quarta-feira (15), às 10h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Jerusa Geane Harbs, 44. Sepultamento nesta quarta-feira (15), às 10h, no Cemitério São Victor Cohab.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Alaor Coelho da Silva, 69. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Parque.
- Frei Antônio João Rigo, 94. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Público de Veranópolis.
- Ignez Amélia Menegon Dal Ago, 75. Cremada nesta terça-feira (14). Velada na Sala B das Capelas São José de São Marcos.
- Ivone Ignez Moroso Fanti, 94. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Público.
- Maria do Carmo Kowalski Bortolatto (Dona Carmem), 88. Cremada nesta terça-feira (14). Velada na Capela B.
- Stela Luiza Alberti Lisot, 85. Cremada nesta terça-feira (14). Velada na Capela D.
- José Rodrigues dos Santos, 85. Sepultamento nesta quarta-feira (15), às 8h30min, no Cemitério São Francisco de Vacaria.
- Valdemir Damaceno Boeira, 64. Sepultamento nesta quarta-feira (15), às 10h, no Cemitério Público da Petrópolis, em Passo Fundo.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Laudelino Nunes de Oliveira, 79. Cremado nesta terça-feira (14). Velado na Sala 1.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Kelin Gonçalves de Matos, 41. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Rosangela Pegoraro, 63. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério Público Placidina Vieira de Araújo.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Lara Ferreira Portela, 29. Sepultada nesta terça-feira (14), no Cemitério da Lagoa São Pedro.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Jardelino dos Santos, 83. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério Santa Clara.
- Soli Patrício de Almeida, 74. Sepultado nesta terça-feira (14), no Cemitério da Capela da Luz.