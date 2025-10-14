Geral

"O que vemos muito é que as famílias não sabem o desejo da pessoa", diz enfermeira do Pompéia sobre negativa de doação de órgãos

Na instituição, que é referência na captação na Serra, os processos apresentam uma curva oscilante nos três últimos anos, com pico em 2023, quando foram realizadas 34 doações de múltiplos órgãos. O desejo de ser doador pode ser registrado em cartório gratuitamente

Alana Fernandes

