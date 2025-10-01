Número de turistas argentinos no Rio Grande do Sul bate recorde e ajuda a fortalecer o setor na Serra

Os argentinos Guillermo Pinto Kramer e a Alicia Pagliarone sempre foram fãs das praias brasileiras. Ronei Sá / RBS TV

O Rio Grande do Sul está cada vez mais na rota de turistas argentinos e uruguaios. Eles percorrem centenas de quilômetros pelas estradas, o que faz esse perfil de visitante ser tão atrativo para o turismo em várias regiões do Estado.

Os argentinos lideram as chegadas internacionais ao Rio Grande do Sul. O número de hermanos que cruzam a fronteira para turistar no Rio Grande do Sul bateu recorde neste ano. Entre janeiro e agosto, mais de 1 milhão cruzaram a fronteira: quase 40% do total de argentinos que visitaram o Brasil, segundo a Polícia Federal (PF).

Uma das descobertas deles tem sido a experiência de passar vários dias na Serra. Os argentinos Guillermo Pinto Kramer e a Alicia Pagliarone sempre foram fãs das praias brasileiras, mas desta vez se renderam aos encantos de Gramado. A advogada conta que vieram por recomendação de uma amiga.

Leia Mais Temporada de Natal aumenta oportunidades de emprego em Gramado

Em Gramado, que não costumava ser um destino de permanência deste público, o aumento de argentinos chega a ser de 167% em comparação com o ano passado. Pensando na alta temporada, no Natal Luz, será oferecido um curso gratuito de língua espanhola para capacitar quem trabalha em hotéis e no comércio, segundo o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci:

— A vinda deles é bastante importante porque traz uma possibilidade maior de investimento na cidade, de circulação de pessoas. É uma maneira que a gente também tem de internacionalizar o nosso destino.

O CEO do Hotel Fioreze, Felipe Fioreze, de Gramado, diz que a presença de argentinos cresceu 60% do ano passado para cá.

— Neste ano, a gente inclusive percebeu um aumento em períodos fora da época de verão. Como eles vinham e passavam o dia na volta ou na ida para Santa Catarina, percebemos que eles descobriram que Gramado e região precisam de dias a mais para conseguir fazer um passeio completo — comenta o CEO.

CEO do Hotel Fioreze, Felipe Fioreze. Ronei Sá / RBS TV

A divulgação dos destinos gaúchos, como na Feira Internacional de Turismo da América Latina, que acontece em Buenos Aires, faz parte das estratégias pra atrair visitantes, segundo o secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini:

— Eles viajavam com muito mais rapidez, inclusive às vezes colocando em risco as próprias vidas aqui dentro do trânsito. Agora a gente estimula para que eles façam mais lentamente, percorrendo outros caminhos, parando, fazendo mais paradas aqui no Estado e descobrindo outros destinos turísticos.

— O turista argentino é um dos que mais ativam o nosso mercado internacional. Nós recebemos no ano passado mais de 1,1 milhão de turistas estrangeiros e, boa parte deles, argentinos, veio pelas vias rodoviárias. Aqui eles acabam consumindo produtos das mais variadas espécies: desde aqueles relacionados à economia do turismo, como hospedagem, alimentação e produtos que estão associados aos locais, até eletrodomésticos, que agora passam também a ser adquiridos aqui, além de vestuário, já que o preço hoje está muito mais competitivo aqui do que no lado argentino — argumenta.

Nas atrações turísticas, o público latino-americano tem sido essencial para a recuperação da economia, de acordo com Alex Bonareti, diretor geral do Skyglass:

— Eles são mais consumidores, deixam mais receita, é um mix importante para a Serra. O Mercosul ajudou bastante todo mundo aqui, numa parcela da recuperação pós-chuva, e neste ano vem vindo, de vento em poupa, a gente nunca viu tantas pessoas falando espanhol por aqui.

Caxias do Sul aposta no mercado argentino e reforça presença internacional

Caxias do Sul também tem buscado ampliar sua presença no turismo internacional. A participação inédita com estande próprio na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT 2025), realizada em Buenos Aires, na última semana, foi considerada um marco pelo secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier.

Segundo ele, a feira serviu para apresentar o potencial turístico de Caxias diretamente a agentes de viagem e ao público argentino, que hoje lidera o fluxo internacional no Rio Grande do Sul. Entre os atrativos mais procurados estão a Festa da Uva, os roteiros de enoturismo e cervejarias artesanais.

Leia Mais Chef da Serra representou gastronomia do RS em feira de turismo na Argentina

— A procura no estande por informações sobre hotéis, localização e eventos da cidade foi muito grande. Os argentinos têm interesse em permanecer em Caxias e, ao mesmo tempo, visitar o Litoral. Eles também se interessaram por futebol, basquete, carnaval e turismo de aventura. A feira foi fundamental para mostrar que Caxias está preparada para recebê-los — destacou Gremelmaier.

O secretário também ressaltou que a cidade vem investindo em capacitação profissional para atender à demanda crescente. Atualmente, dois cursos de aperfeiçoamento promovidos pela pasta já têm turmas lotadas.

— Estamos entregando pessoas mais preparadas para o turismo, mas vamos seguir ampliando essa qualificação no próximo ano — acrescentou.

Além dos grandes atrativos turísticos, o movimento internacional traz reflexos diretos para pequenos negócios, como restaurantes, cafeterias e até postos de combustíveis, já que boa parte dos visitantes viaja de carro.

Para Gremelmaier, o desafio agora é manter Caxias inserida no calendário dos grandes eventos e feiras internacionais.

Bento Gonçalves vê aumento de argentinos nos roteiros de enoturismo

Reconhecida como a Capital Brasileira do Vinho, Bento Gonçalves tem ampliado sua presença no cenário internacional e já sente os reflexos do crescimento do turismo argentino na região. O secretário municipal de Turismo, Henrique Nuncio, afirma que a cidade vem investindo em ações conjuntas com o Estado e a Embratur para divulgar seus atrativos em feiras do Mercosul. Assim como Caxias, Bento também esteve na FIT Buenos Aires 2025.

— É importantíssima a participação nesses eventos, porque coloca o nosso destino turístico na prateleira das agências de viagens de outros países. Falamos com um público que aprecia vinhos e conseguimos apresentar a diversidade vitivinícola de Bento, o Vale dos Vinhedos e os Caminhos de Pedra. É um diálogo natural com os argentinos, que já têm essa cultura de valorização do vinho — destacou.

De acordo com o secretário, o município já monitora um crescimento constante de turistas argentinos desde 2024, com destaque para abril de 2025.

O perfil desse visitante é de quem busca novas experiências enoturísticas, além do contato com a gastronomia e a cultura local.

— Eles entram em um circuito sul-americano de apreciadores de vinho e encontram em Bento uma diversidade que encanta. Isso se reflete não apenas no setor vinícola, mas também em restaurantes familiares, pousadas, artesãos e toda a cadeia ligada ao turismo — acrescentou Nuncio.

Outro fator que impulsiona o movimento é a combinação de rotas rodoviárias e conexões aéreas, como os voos diretos entre Buenos Aires e Porto Alegre. Essa malha facilita a chegada de turistas, ampliando o alcance das estratégias de promoção.

Para garantir qualidade no atendimento, a prefeitura trabalha em parceria com entidades locais, sindicatos e associações turísticas, promovendo capacitação e fortalecendo a estrutura de acolhimento.

— Estamos preparando o empreendedor e quem atua diretamente no setor para esse contato com o turista — explica o secretário.

Com atrativos que se renovam a cada estação, o secretário destaca que Bento Gonçalves aposta no conceito de turismo de experiência, valorizando a cultura familiar e a hospitalidade.