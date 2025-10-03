Geral

Rotina e desafios
Notícia

Número de estudantes de outros países na rede municipal de ensino de Caxias cresce 12,4% em um ano

Mesmo que o público represente menos de 5% do total de matrículas, escolas da cidade buscam se adaptar para acolher as crianças imigrantes

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS