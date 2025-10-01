Novo edital da Maesa é enviado pela prefeitura de Caxias para avaliação do Tribunal de Contas do Estado 

A expectativa é que o edital seja relançado até o fim do ano Osny Varela / TV Câmara Caxias/Divulgação

O novo projeto de concessão do prédio da Maesa (antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A) foi enviado para avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta quarta-feira (1º). O prazo de avaliação é de 60 dias, mas a expectativa da prefeitura de Caxias do Sul é de que seja aprovado antes. Dessa forma, o Executivo pretende publicar o edital até o fim de 2025.

Segundo o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, houve poucas mudanças no projeto, o que pode acelerar a avaliação do Tribunal.

— É importante salientar que o projeto é uma alteração daquele inicial que já tinha sido avaliado e aprovado pelo TCE e que foi objeto da licitação publicada em dezembro do ano passado. Mudou um pouco. A área da concessão se ampliou, mas a modelagem econômica permanece a mesma. Então entendo que isso pode, de certa forma, acelerar o processo de análise e a aprovação que nos permitirá, em seguida, publicar novo edital — explica.

Antes do envio do projeto, a pasta apresentou as alterações, como espaço mais amplo para o estacionamento, à Comissão Especial de Acompanhamento do Uso e Gestão do Complexo Cultural e Turístico Maesa no dia 23 de setembro.

A concessão

A estrutura total da Maesa prevista para a concessão é de 13 mil metros quadrados voltados a empreendimentos comerciais, de gastronomia, entretenimento, convivência e turismo. Desses, 4,3 mil metros quadrados serão destinados para as bancas do Mercado Público, além de 2 mil metros quadrados de acessos e vias internas.

A estrutura fica na área que tem acesso pela Rua Dom José Barea. O prazo para as obras das bancas é de 12 meses, a partir do recebimento das licenças. Essa é a primeira fase do projeto.