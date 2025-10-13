Geral

Novas soberanas de Ipê são eleitas para o triênio 2025-2028

Milena Paz Chilanti é a rainha. Corte irá representar o município e a próxima edição da FestIpê/ExpoIpê, em abril do ano que vem

