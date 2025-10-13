Novas soberanas de Ipê são eleitas para o triênio 2025-2028

Milena Paz Chilanti (C) lidera o trio ao lado das princesas Heloísa Brollo Susin (E) e Samanta Boff Marcon. Fábio Campos / Divulgação

As novas soberanas de Ipê, na Serra, foram eleitas para o triênio 2025-2028. Milena Paz Chilanti é a rainha, que lidera o trio ao lado das princesas Heloísa Brollo Susin e Samanta Boff Marcon. O evento de escolha do trio ocorreu na noite do sábado (11), no Ginásio de Esportes da cidade.

A corte irá representar o município e a próxima edição da FestIpê/ExpoIpê, que será realizada em abril de 2026.

O corpo de jurados contou com a participação da rainha da Festa da Uva 2002, Juliana Marzotto; do cirurgião plástico Matheus Martini; da jornalista Silvana Toazza; do ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Evaldo Kuiava; e da patroa do CTG Porteira do Rio Grande, Taise Conte de Camargo.

Sete candidatas desfilaram no evento. Venceram as que obtiveram mais pontos nos critérios "cultura e conhecimentos gerais", "passarela, beleza e simpatia", e "pontualidade, responsabilidade e participação".