No Dia Mundial do AVC, especialista da Serra explica como reconhecer os sinais da segunda doença que mais mata no país

André Ávila / Agencia RBS

Todo o sintoma de início súbito pode indicar a ocorrência da doença que já matou, até o inicio do mês, mais de 64 mil pessoas no país, segundo dados do Portal da Transparência dos Registros Civis.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem dada mundial lembrada nesta quarta-feira (29) e alerta para a necessidade de os pacientes serem socorridos de forma rápida para que o tratamento possa ser iniciado o quanto antes.

De Carlos Barbosa, o neurologista do Hospital Tachini Fábio Zanatta Bassotto explica que quando o tipo mais comum de AVC for identificado em até quatro horas pode ter as sequelas reduzidas a zero:

— Quando falamos do tratamento do AVC, estamos correndo contra o tempo. Quanto mais cedo o paciente chegar ao hospital, maior será a chance de ser tratado adequadamente. Nos casos de AVC isquêmico, existem modalidades de tratamento na fase aguda que podem ser oferecidas ao paciente com o intuito de tentar reverter o déficit neurológico instalado. Existem terapias específicas que podem ser administradas na fase aguda para tentar desobstruir a artéria afetada e reverter o dano neurológico. No entanto, esses tratamentos possuem uma janela de tempo limitada para serem eficazes.

São dois tipos. O mais comum, que corresponde a cerca de 80% dos casos, é o AVC isquêmico e ocorre quando uma artéria do cérebro é obstruída por um coágulo. Os 20% restantes são casos de AVC hemorrágico, que acontece quando um vaso sanguíneo se rompe.

Embora tenham origens diferentes, tanto o AVC isquêmico quanto o hemorrágico podem se manifestar com sintomas muito parecidos:

— São poucas as ocorrências que passam batido e não deixam resquícios. Podemos ter muitos sintomas, mas sempre que o paciente apresentar uma dificuldade súbita em falar, visão dupla e alteração de consciência rápida não devem ser ignorados.

Prevenção