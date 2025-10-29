Geral

Saúde
Notícia

No Dia Mundial do AVC, especialista da Serra explica como reconhecer os sinais da segunda doença que mais mata no país

Dificuldade para falar ou entender o que os outros dizem, perda de força e desequilíbrio são indicativos para que o pronto-socorro seja procurado imediatamente

Pedro Zanrosso

