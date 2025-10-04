Geral

Na Igreja dos Capuchinhos
Notícia

No Dia de São Francisco de Assis, bênção dos animais reúne cães, gatos e até coruja em Caxias do Sul

Fé e amor pelos pets marcaram a tradicional ação realizada neste sábado

Pablo Ribeiro

