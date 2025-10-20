Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, chega à quarta edição em 2025

A quarta edição do Natal nos Vinhedos foi lançada nesta segunda-feira (20), na Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves. Neste ano, a programação ocorre nos dias 28 e 29 de novembro; 05 e 06 e 12 e 13 de dezembro, no km 21 da RS-444 no Vale dos Vinhedos, em frente à Vinícola Miolo.
O público poderá apreciar, gratuitamente, apresentações artísticas e shows, além de brindar com vinhos e espumantes da região, experimentar a gastronomia e conhecer produtos da região. Entre as atrações estão Família Lima, Guri de Uruguaiana e Grupo Tholl.
Além disso, uma das novidades desta edição é o Transfer Consciente, com pontos de embarque e desembarque em Bento. A venda do transporte será feita com antecedência e dá direito, também, a uma taça. Serão dois horários de ida e dois de volta. Outra possibilidade de deslocamento será pelo táxi, com um ponto de encontro dentro do Natal dos Vinhedos. Neste ano, o estacionamento da Miolo será cobrado.
Para o presidente do CIC de Bento Gonçalves, Carlos Lazzari, o evento já está consolidado na cidade:
— Bento tem a satisfação de ter um local exclusivo no Vale dos Vinhedos que se consolida, esse cenário exuberante, e promove esse evento a muitas mãos.
O Gerente Executivo Regional do Grupo RBS, Joel Goulart Júnior, destacou que o Natal nos Vinhedos é essencial para fomentar o turismo da Serra:
— Esse Natal é uma grande oportunidade para mostrar o que é nossa vocação, porque estamos numa região de enoturismo. Há muita oportunidade para propagarmos esse evento em todos os cantos do Brasil.
O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, também celebrou o evento:
— Natal nos Vinhedos é o evento mais bonito que nós temos. Qualquer turista que estiver aqui vai achar o Natal fabuloso. Mas, antes de encantar o turista, temos que encantar o nosso cidadão e não conheço outra forma que não seja trabalhar em conjunto.
Confira a programação
28/11 - sexta-feira
- 18h - DJ Nairo
- 19h - Família Lima
- 22h30 - Marlo Mártin
29/11 - sábado
- 18h - DJ Fabiano
- 19h - Christmas Celebration
- 22h30 - Vitor Henrique e Gabriel
05/12 - sexta-feira
- 18h - DJ Nairo
- 9h - Tenor Dirceu Pastori e Banda
- 20h15 - Cavatappi Un Natale Favoloso
- 22h30 - Acústica Rock
06/12 -sábado
- 18h - DJ Nairo
- 19h - Rodrigo Soltton
- 20h15 - O Natal do Guri de Uruguaiana
- 22h30 - Jai Trivelin
12/12 sexta
- 18h - DJ Fabiano
- 19h - Tenor Alexandre Borges
- 20h15 - Grupo Tholl
- 22h20 - Pablo Henrique
13/12 - sábado
- 18h- DJ Fabiano
- 19h - Ragazzi Dei Monti
- 20h15 - Encanto de Natal Cia Sorriso com Arte
- 22h30 - Alan Prudeêncio