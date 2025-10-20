Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, chega à quarta edição em 2025

O presidente do CIC de Bento Gonçalves, Carlos Lazzari, destacou como o evento é importante para a região. Tríssia Ordovás / Agencia RBS

A quarta edição do Natal nos Vinhedos foi lançada nesta segunda-feira (20), na Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves. Neste ano, a programação ocorre nos dias 28 e 29 de novembro; 05 e 06 e 12 e 13 de dezembro, no km 21 da RS-444 no Vale dos Vinhedos, em frente à Vinícola Miolo.

O público poderá apreciar, gratuitamente, apresentações artísticas e shows, além de brindar com vinhos e espumantes da região, experimentar a gastronomia e conhecer produtos da região. Entre as atrações estão Família Lima, Guri de Uruguaiana e Grupo Tholl.

Além disso, uma das novidades desta edição é o Transfer Consciente, com pontos de embarque e desembarque em Bento. A venda do transporte será feita com antecedência e dá direito, também, a uma taça. Serão dois horários de ida e dois de volta. Outra possibilidade de deslocamento será pelo táxi, com um ponto de encontro dentro do Natal dos Vinhedos. Neste ano, o estacionamento da Miolo será cobrado.

Para o presidente do CIC de Bento Gonçalves, Carlos Lazzari, o evento já está consolidado na cidade:

— Bento tem a satisfação de ter um local exclusivo no Vale dos Vinhedos que se consolida, esse cenário exuberante, e promove esse evento a muitas mãos.

O Gerente Executivo Regional do Grupo RBS, Joel Goulart Júnior, destacou que o Natal nos Vinhedos é essencial para fomentar o turismo da Serra:

— Esse Natal é uma grande oportunidade para mostrar o que é nossa vocação, porque estamos numa região de enoturismo. Há muita oportunidade para propagarmos esse evento em todos os cantos do Brasil.

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, também celebrou o evento:

— Natal nos Vinhedos é o evento mais bonito que nós temos. Qualquer turista que estiver aqui vai achar o Natal fabuloso. Mas, antes de encantar o turista, temos que encantar o nosso cidadão e não conheço outra forma que não seja trabalhar em conjunto.

Confira a programação

28/11 - sexta-feira

18h - DJ Nairo

19h - Família Lima

22h30 - Marlo Mártin

29/11 - sábado

18h - DJ Fabiano

19h - Christmas Celebration

22h30 - Vitor Henrique e Gabriel

05/12 - sexta-feira

18h - DJ Nairo

9h - Tenor Dirceu Pastori e Banda

20h15 - Cavatappi Un Natale Favoloso

22h30 - Acústica Rock

06/12 -sábado

18h - DJ Nairo

19h - Rodrigo Soltton

20h15 - O Natal do Guri de Uruguaiana

22h30 - Jai Trivelin

12/12 sexta

18h - DJ Fabiano

19h - Tenor Alexandre Borges

20h15 - Grupo Tholl

22h20 - Pablo Henrique

13/12 - sábado