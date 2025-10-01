Nasce o primeiro bebê da nova maternidade SUS do Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul

Miguel é filho do casal Lisandra Boff Oliveira, 25 anos, e Gabriel Ramos Sosso, 26. Marcos Sartori / Divulgação

O espaço definitivo da maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, registrou o nascimento do primeiro bebê nesta quarta-feira (1º). Miguel Oliveira Sosso nasceu às 14h25min, medindo 49 centímetros e pesando 3,625 quilos.

A estrutura foi inaugurada oficialmente no dia 22 de setembro e, desde então, estava em fase de transição. O período, segundo a assessoria de imprensa, foi necessário para a realização de alguns testes e para garantir o atendimento com segurança e conforto na nova área.

Miguel é filho do casal Lisandra Boff Oliveira, 25 anos, e Gabriel Ramos Sosso, 26. A família mora em Caxias do Sul:

— É um sentimento incrível. A chegada do Miguel foi planejada e muito desejada por nós. Felizmente correu tudo bem na gravidez e no parto e ele está aqui conosco — ressalta o pai.

Lisandra é mãe de uma menina de oito anos e estava com 40 semanas de gestação.

— Sempre fui muito bem atendida na instituição. Essa nova estrutura ficou ótima. É uma honra termos sido os primeiros aqui — comenta.

Até a inauguração, no dia 22 de setembro, a maternidade SUS funcionava em um ambiente de transição. Nele, foram realizados mais de 1,1 mil partos. Na última sexta-feira (26), houve a transferência de recém-nascidos para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal.

A nova estrutura conta ainda com Unidade Materno Infantil, Centro Obstétrico e Unidade de Internação. A maternidade recém-inaugurada possui 1,5 mil metros quadrados de área construída, sendo que toda a estrutura obstétrica fica no mesmo pavimento.