Mutirão vai oferecer serviços à população em situação de rua na próxima semana em Caxias

Um mutirão, com o objetivo de aproximar os serviços públicos das pessoas em situação de rua, ocorre nesta segunda-feira(20) em Caxias do Sul.

Das 8h às 12h, o Centro Pop Rua (Avenida Pedro Mocelin, 421) vai oferecer corte de cabelo e barba, elaboração de currículos e encaminhamentos para o mercado de trabalho.

A parceria da Fundação de Assistência Social (FAS) com a secretaria municipal de Saúde (SMS) vai possibilitar também a vacinação do público, testes rápidos e atendimentos ginecológicos e odontológicos.