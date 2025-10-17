Geral

No bairro Cinquentenário
Notícia

Mutirão vai oferecer serviços à população em situação de rua na próxima semana em Caxias

Parceria entre Fundação de Assistência Social e secretaria municipal de Saúde vai garantir corte de cabelo, vacinação e atendimentos ginecológicos e odontológicos no Centro Pop Rua

Pedro Zanrosso

